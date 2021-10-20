В Кирове полицейские бесплатно раздают служебных собак

Киров, 20 октября. В Кировской области сотрудники местного УВД раздают служебных овчарок на возмездной и безвозмездной основе. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Передача производится в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ («Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Животных раздают, потому что они больше не могут использоваться в служебных целях.

Как сообщили сотрудники пресс-службы ведомства порталу «Свойкировский.рф», это обычная практика. Такая передача осуществляется раз в три месяца. Сейчас всех собак уже раздали. За три дня, прошедших с момента публикации объявления о передаче, восемь овчарок обрели новых хозяев.

Ранее ФАН рассказывал об организации волонтеров в Санкт-Петербурге. За десять лет они помогли найти хозяев почти сотне бездомных собак.