Маркетолог Григорьев поддержал отказ Елизаветы II от премии «Старушка года»

В настоящее время в Великобритании слишком много насущных проблем, которые делает неуместными даже добродушные шутки над личностью королевы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт оценил новость о том, что 95-летняя Елизавета II отказалась принять премию «Старушка года». Эту награду вручают представителям старшего поколения, сделавшим заметный вклад в общественную жизнь.

«Я считаю, это достаточно правильное решение. Она не может сейчас быть «старушкой». В такой период в государстве, в котором она является королевой уже десятилетия, она не может подвергать свой статус даже добродушно-юмористическим оценкам», — сказал специалист.

Николай Григорьев также отметил, что имидж монарха очень важен и для самих британцев, понимают они это или нет.

«Она символ стабильности. Мы знаем, что в Великобритании сейчас много проблем, связанных с Северной Ирландией, Шотландией, Уэльсом, выходом Туманного Альбиона из ЕС. В этом плане фигура королевы очень важна, как что-то постоянное. К ней привыкли все, от мала до велика. Все родились, а она уже была», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Гильдия Маркетологов

В завершение он добавил, что, на его взгляд, номинация на подобную премию вряд ли огорчила саму королеву.

«Придет время, скоро, когда ей придется уйти по возрасту, по состоянию здоровья. Нужно, чтобы это произошло не на пике обострения существующих в обществе проблем. Это кризис-матрешка. Тут и выход из ЕС, и пандемия. Сейчас там появился новый, более заразный штамм. В магазинах сметают продукты с полок. Не самое время так шутить. В более спокойное время, думаю, у нее хватило бы чувства юмора и самоиронии, чтобы принять такую награду», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН объяснил, зачем Facebook собирается провести ребрендинг и сменить название. По его словам, ряд крупных компаний в мире намерены создавать собственные метавселенные, которые станут для людей новой реальностью.