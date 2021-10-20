Курс биткоина превысил 65 тысяч долларов в ходе торгов на Binance

Москва, 20 октября. Котировки первой криптовалюты побили предыдущий исторический рекорд стоимости. В ходе торгов цена поднималась до 66 100 долларов за монету.

Стоимость BTC установила новый рекорд на криптобирже Binance. Один биткоин торгуется на уровне 65,7 тысяч долларов по состоянию на 16:55 по московскому времени. Это примерно равняется 4,6 миллиона рублей. Рост курса криптовалюты составил около 5% за сутки. Суточный объем торгов на площадке достиг 52 367 биткоинов.

Криптовалюта ранее способствовала созданию бесконтрольных потоков капитала. Об этом говорилось в сообщении Всемирного банка.