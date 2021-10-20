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«Страна.ua»: НАТО не будет вступать в войну с Россией из-за Украины
Политика
«Страна.ua»: НАТО не будет вступать в войну с Россией из-за Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 октября. США и страны НАТО продолжают кормить Украину «завтраками», обещая ей вступление в НАТО, пишет автор издания «Страна.ua» Максим Минин. Журналист проанализировал политику Запада в отношении Киева и раскрыл невыполнимое условие, при котором страна действительно может рассчитывать на вступление в Альянс.

Минин уверен: Организация Североатлантического договора не собирается принимать Украину в свои ряды, равно как и не намерена из-за нее вступать в полномасштабный военный конфликт с Россией. Все «завтраки» по-американски, которыми Вашингтон и Брюссель потчуют команду президента Владимира Зеленского, подаются ровно с одной целью — спровоцировать официальную Москву и толкнуть ее на необдуманные поступки.

«Все разговоры о перспективах НАТО для Украины со стороны Запада строятся по одной и той же формуле: "Да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас". Причем делаются такие заявления не столько для Украины, сколько для России. Типа пощекотать ей нервы и "усилить переговорную позицию" по каким-то другим вопросам», — пишет украинский журналист.

Вскрылась в публикации Минина и неудобная правда о реальных условиях принятия постсоветской республики в Альянс. По мнению репортера, только выполнение Минских соглашений поможет Киеву осуществить давнюю политическую мечту. Но есть один нюанс: положения «Минска-2» должны быть соблюдены так, чтобы ДНР и ЛНР не получили реальную автономию, то есть — сугубо номинально.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

«Если конфликт закончится на базисе трактовок Украины и США (номинальный особый статус Донбасса, без реального наполнения, без сохранения автономной от Киева силовой составляющей в регионе и зачистка там всех "несогласных"), то после этого дорога в НАТО для Украины становится открытой», — пришел к неожиданному выводу журналист.

Однако такое условие невыполнимо. Лишение республик Донбасса реальной автономии приведет лишь к новому витку гражданской войны, а в этом случае вступление в НАТО снова отложится на неопределенный срок, констатировал Минин.

Политику Организации Североатлантического договора в отношении России разделяют далеко не все жители стран коллективного Запада. Например, читатели немецкого издания Die Zeit подвергли жесткой критике провокационное поведение Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы.

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Все новости / Политика / «Страна.ua»: НАТО не будет вступать в войну с Россией из-за Украины
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