Минэкономики ФРГ отказалось участвовать в спекуляциях о «вине» РФ в газовом кризисе

Берлин, 20 октября. Министерство экономики и энергетики ФРГ не принимает участия в спекуляциях о предполагаемом влиянии РФ на стоимость газа. Российская сторона исполняет свои обещания по поставкам голубого топлива, приводит ТАСС позицию ведомства.

Не существует единственной причины повышения котировок газа. На стоимость топлива одновременно влияет множество стимулов, подчеркнула представитель минэкономики Беате Барон.

«Есть много спекуляций касательно позиции России, я не участвую в них, но могу сказать, что долгосрочные договоры соблюдаются», — заявила она.

Чиновники в Германии последовательно отказываются признавать «вину» России в повышении стоимости газа. Ключевой причиной они называют глобальный рост спроса на энергоносители в азиатском регионе. Такое мнение, в частности, высказывал генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.