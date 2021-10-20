Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 18:10
18:09
Общество
Жесткий локдаун объявили в Латвии до 15 ноября
18:08
Происшествия
Прокурор запросил срок обвиняемому в поджоге машины Росгвардии на незаконном митинге в Москве
18:06
Украина
Политолог Дудчак: «США боятся, что Донбасс может повторить «крымский сценарий»
18:06
Общество
Неравнодушные жители Забайкалья спасли попавшую в охотничью петлю собаку
18:05
Политика
Сенатор Цеков назвал новый словарь терминов Киева унижением для украинцев
18:04
Общество
Супруг Маши Распутиной оказался в реанимации с 80% поражения легких
18:02
Общество
Протоиерей Хохлов: Мы просим Феодора Ушакова, чтобы он молил бога об избавлении от COVID
18:01
Армия
FT: Китай неприятно удивил США испытаниями новой гиперзвуковой ракеты
17:59
Общество
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Instagram
17:58
Шоу-бизнес
Даня Милохин признался, что Евгения Медведева нравится ему как девушка
Все новости

Минэкономики ФРГ отказалось участвовать в спекуляциях о «вине» РФ в газовом кризисе

  /   Обновлено: 20 октября 2021 16:49
Экономика
Минэкономики ФРГ отказалось участвовать в спекуляциях о «вине» РФ в газовом кризисе
pixabay.com

Берлин, 20 октября. Министерство экономики и энергетики ФРГ не принимает участия в спекуляциях о предполагаемом влиянии РФ на стоимость газа. Российская сторона исполняет свои обещания по поставкам голубого топлива, приводит ТАСС позицию ведомства.

Не существует единственной причины повышения котировок газа. На стоимость топлива одновременно влияет множество стимулов, подчеркнула представитель минэкономики Беате Барон.

«Есть много спекуляций касательно позиции России, я не участвую в них, но могу сказать, что долгосрочные договоры соблюдаются», — заявила она.

Чиновники в Германии последовательно отказываются признавать «вину» России в повышении стоимости газа. Ключевой причиной они называют глобальный рост спроса на энергоносители в азиатском регионе. Такое мнение, в частности, высказывал генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэкономики ФРГ отказалось участвовать в спекуляциях о «вине» РФ в газовом кризисе
евросоюз фрг германия энергетика цены на газ рынок газа газовый кризис германия и россия
Комментировать