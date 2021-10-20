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Кристина Агилера запишет новый альбом на испанском языке
Общество
Кристина Агилера запишет новый альбом на испанском языке
instagram.com  /  @Xtina

Москва, 20 октября. Американская певица Кристина Агилера работает над новым альбомом, который будет выпущен на испанском языке. Пластинка станет девятой для исполнительницы.

Артистка поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует в откровенном наряде. Знаменитость надела черный кожаный топ с экстремальным декольте и длинные перчатки. Для съемок Агилера сменила привычный блонд на рыжий.

Как указала «Центральная служба новостей», певица таким образом анонсировала новый сингл. Трек получил название Pa Mis Muchachas. Публикация звезды на ее странице в Instagram получила более 770 тысяч лайков.

Артистка в декабре этого года отметит 41-й день рождения. В прошлом году в честь юбилея звезда представила небольшое видео, на котором показала идеальную фигуру. Поклонники пришли в восторг от женственных форм знаменитости.

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