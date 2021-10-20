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Столтенберг заявил о готовности Альянса провести заседание Совета Россия — НАТО

  /   Обновлено: 20 октября 2021 17:49
Армия
Столтенберг заявил о готовности Альянса провести заседание Совета Россия — НАТО
flickr.com  /  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Брюссель, 20 октября. Североатлантический альянс готов к восстановлению диалога с Москвой в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, решение России о приостановке работы дипмиссий НАТО в Москве не способствует диалогу. При этом Альянс настроен на продолжение преговоров с РФ, поэтому предлагает провести заседание Совета Россия — НАТО. Столтенберг подчеркнул, что НАТО воспринимает кризис в отношениях с Россией как аргумент в пользу продолжения диалога, который позволит разрядить напряженность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября российская сторона приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, а также прекращает работу ее информбюро. Данное решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при НАТО, передает RT.

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