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Экс-чиновник минприроды на Кубани может сесть надолго за крупную взятку
Общество
Экс-чиновник минприроды на Кубани может сесть надолго за крупную взятку
karelia.sledcom.ru  / 

Следователи регионального СКР завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края в крупном взяточничестве.

Экс-начальника отдела федерального государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Кубани обвиняют по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ. Известно, что в первом полугодии 2020 года государственный служащий для личного обогащения решил получить взятку от директора Новороссийского лесничества.

«В июне прошлого года фигурант в ходе личной встречи сообщил директору лесничества, что в силу занимаемой должности сможет оказать содействие в предоставлении ему льгот и преимуществ по службе, а взамен потребовал передать ему 500 тыс. рублей. О данном требовании мужчина сообщил в органы Следственного комитета», — рассказали ФАН в региональном СКР.

Обвиняемый 14 августа 2020 года встретился с заявителем, прошел с ним к своему автомобилю. В процессе движения на машине обвиняемый получил от него требуемую сумму, после чего чиновника задержали оперативные сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе задержания чиновник пытался избавиться от полученной взятки.

«На период следствия в отношении обвиняемого по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время», — добавили в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело в суд, прокурор утвердил по нему обвинительное заключение. Суд рассмотрит его по существу.

Ранее ФАН писал, что кубанские следователи начали проверку по факту смерти ребенка в больнице Горячего Ключа.

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