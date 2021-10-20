Селин Дион отменила все свои концерты до февраля 2022 года

Оттава, 20 октября. Канадская певица Селин Дион отменила все свои запланированные на ближайшее время концерты из-за проблем со здоровьем. Об этом артистка сообщила в Twitter.

Исполнительница с сожалением сообщила об отмене своих выступлений, которые должны состояться с ноября 2021 года по февраль 2022 год. Она вместе со своей командой на протяжении восьми месяцев работала над новым шоу. Ее очень расстраивает, что она не сможет запустить программу в ноябре.

«Теперь мне нужно сосредоточиться на том, чтобы поправиться… Я хочу пережить это как можно скорее», — написала 53-летняя певица.

В пресс-релизе, опубликованном Дион, говорится, что у певицы «сильные мышечные спазмы». Все деньги за купленные билеты будут возвращены. При этом запланированный на март 2022 года мировое турне исполнительницы в поддержку альбома Courage пока не отменен, пишет Газета.Ru.

Пять лет назад артистка потеряла своего супруга, который умер после продолжительной болезни. Знаменитость призналась, что после кончины мужа не готова заводить романы.