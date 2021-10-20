Национальный банк Украины запретил гражданам использовать рубли для пополнения вкладов

Киев, 20 октября. Украинцы с 21 ноября не смогут пополнить свои вклады российской валютой. Заперт на прием рублей для проведения операций с депозитами физических лиц ввел Национальный банк Украины (НБУ), сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

Распоряжение о запрете датировано 8 октября, но вступает в силу 21 ноября. Регулятор разослал банкам документ 19-го числа. На местах кредитные учреждения могут ограничить прием рублей на любые счета, чтобы избежать лишних проверок.

«Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины"», — указано в распоряжении.

Это не первый запрет НБУ на использование российской валюты. В 2017 году было ограничено хождение в стране банкнот с изображением Крыма, а в 2018-м — 100-рублевой купюры с картой России, включающей полуостров, и трехрублевой монеты, посвященной Свято-Троицкому собору в Симферополе.

Рубль в зависимости от внешних обстоятельств с большой долей вероятности к середине ноября ослабнет на 2-3 рубля в паре с долларом и евро. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Между тем пороговая сумма размена ветхих купюр, при которой банки имеют право обойтись без идентификации личности клиента, может быть увеличена с 15 до 40 тысяч рублей. Такой законопроект поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку, сообщает INFOX.