«Спартак» обнародовал состав команды на матч с «Лестером»

Москва, 20 октября. Тренерский штаб столичного «Спартака» определился с составом команды на домашний матч Лиги Европы против английского «Лестер Сити».

Поединок третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» пройдет на «Открытие Банк Арене» 20 октября. Тренерский штаб красно-белых уже определил состав команды на предстоящий матч.

С первых минут против «Лестера» сыграют Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Мозес, Зобнин, Литвинов, Айртон, Бакаев, Соболев, Ларссон. Состав английского клуба на матч в Москве выглядит следующим образом: Шмейхель, Эванс, Сеюнджю, Амарти, Томас, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Рикарду, Дака, Ихеаначо. Поединок Лиги Европы начнется в 17:30 по московскому времени. После двух туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Лестер» располагается на последней строчке.