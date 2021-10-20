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Столтенберг сообщил о планах НАТО изучить потенциал гиперзвуковых ракет ВС РФ
Армия
Столтенберг сообщил о планах НАТО изучить потенциал гиперзвуковых ракет ВС РФ
nato.int

Брюссель, 20 октября. Министры обороны государств-участников НАТО намерены оценить боевые возможности ракетно-ядерного вооружения российской армии, в том числе гиперзвуковых компонентов арсенала ВС РФ. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Руководитель Альянса не конкретизировал сроки и формат проведения подобных «оценок» российского гиперзвукового оружия со стороны министерств обороны стран западного блока.

«НАТО поддерживает создание механизмов контроля над вооружениями с участием США, России и Китая», — заявил Столтенберг.

Отношения между Североатлантическим альянсом и Россией после необоснованной высылки из штаб-квартиры НАТО российских дипломатов значительно ухудшились. Руководство РФ в качестве ответного шага объявило о прекращении работы миссии НАТО в Москве с 1 ноября.

Ранее сообщалось о подготовке крупных учений НАТО с отработкой мер «ядерного сдерживания» на юге Европы. О расширении военного присутствия Альянса вблизи государственных границ России и Белоруссии информировал RT.

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