Индексация и поддержка семей в России: кому прибавят денег, на сколько повысят выплаты

Государство принимает срочные меры для поддержки россиян в условиях инфляции, превышающей расчетные показатели и, как следствие, провоцирующей рост цен, в том числе на продукты и товары первой необходимости. Особое внимание — семьям с детьми. Подробности — в материале ФАН.

Семьи с детьми — в приоритете

Для поддержки семей с детьми государство дополнительно выделило 28,3 миллиарда рублей. Ранее на эти цели правительство уже направило 34 миллиарда рублей. Новые дотации предназначены для поддержки семей с детьми-дошкольниками (от трех до семи лет).

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи. Доплата может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума ребенка, сообщается в пояснении. Новые выплаты предназначены для примерно 2,7 миллиона детей.

В 2021 году на эти цели уже было направлено 276 миллиардов рублей. Дополнительные средства выделит правительство из своего резервного фонда.

Еще 5,9 миллиарда рублей пойдут на помощь многодетным семьям: ежемесячная доплата рассчитана на малышей до трех лет.

Увеличение пособий

В 2022 году в России увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое выплачивается на детей ежемесячно от рождения до полутора лет. С февраля 2022 года максимальный размер такого пособия возрастет до 31 282 рублей. Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты, сообщает РИА Новости.

Сейчас максимум, на который может рассчитывать женщина с грудным ребенком, составляет 29,6 тысячи рублей. На увеличение выплат из бюджета будет выделено 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года будет проиндексировано единовременное пособие, которое женщина получает при рождении ребенка. Сумма возрастет на 5,8% и достигнет 19 981 рубля.

ФБА «Экономика сегодня» /

Материнский капитал

В 2022 году будет также проиндексирован материнский капитал, причем индексация, согласно распоряжению президента, будет проведена по фактический инфляции, которая, по оценкам экспертов, превышает прогнозируемый уровень. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с депутатами Госдумы.

«Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что инфляция «сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения», и власть должна на это реагировать.

Напомним, с 1 января 2020 года материнский капитал выплачивается уже при рождении или усыновлении первого ребенка. Размер материнского капитала сейчас составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.

Ранее ФАН сообщал, что в связи с введением в России нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции правительство намерено запустить программу помощи пострадавшим отраслям малого и среднего бизнеса. Предприятиям планируется выплачивать сумму в размере одного МРОТ (минимального размера оплаты труда) на каждого работника. Напомним, федеральный МРОТ с 1 января 2021 года составляет 12 792 рубля. В Госдуме уже поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей.