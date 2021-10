СМИ: Хакеры украли личные данные всех граждан Аргентины

Буэнос-Айрес, 20 октября. Неизвестные лица получили доступ к правительственной базе данных, в которой содержится информация обо всех удостоверениях личности граждан. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Хакер взломал информационную сеть правительства Аргентины и украл личные данные всех граждан страны. Атака произошла в прошлом месяце и была направлена против Национального реестра лиц (RENAPER).

Данное агентство является ключевым звеном, связанным с Министерством внутренних дел, так как оно занимается выдачей удостоверений личности всему населению Аргентины. Информация хранится в цифровом формате в базе данных, доступной другим государственным органам.

Первые признаки взлома информационной сети RENAPER появились в октябре в Twitter, когда недавно зарегистрированный пользователь @AnibalLeaks опубликовал фотографии удостоверений личности и персональных данных 44 аргентинских знаменитостей, в том числе президента Альберто Фернандеса, нескольких журналистов, политиков, а также футболистов Лионеля Месси и Серхио Агуэро.

"A hacker has breached the Argentinian government’s IT network and stolen ID card details for the country’s entire population, data that is now being sold in private circles" #No2ID



