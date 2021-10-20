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СМИ: Хакеры украли личные данные всех граждан Аргентины
Весь мир
СМИ: Хакеры украли личные данные всех граждан Аргентины
Global Look Press  /  Chris Emil Janssen / www.imago-images.de

Буэнос-Айрес, 20 октября. Неизвестные лица получили доступ к правительственной базе данных, в которой содержится информация обо всех удостоверениях личности граждан. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Хакер взломал информационную сеть правительства Аргентины и украл личные данные всех граждан страны. Атака произошла в прошлом месяце и была направлена против Национального реестра лиц (RENAPER).

Данное агентство является ключевым звеном, связанным с Министерством внутренних дел, так как оно занимается выдачей удостоверений личности всему населению Аргентины. Информация хранится в цифровом формате в базе данных, доступной другим государственным органам.

Первые признаки взлома информационной сети RENAPER появились в октябре в Twitter, когда недавно зарегистрированный пользователь @AnibalLeaks опубликовал фотографии удостоверений личности и персональных данных 44 аргентинских знаменитостей, в том числе президента Альберто Фернандеса, нескольких журналистов, политиков, а также футболистов Лионеля Месси и Серхио Агуэро.

На следующий день неизвестное лицо опубликовало объявление на форуме хакеров, в котором предлагалось купить личные данные аргентинских граждан.

В пресс-релизе МВД Аргентины от 13 октября сообщается, что пользователь с сервером VPN, принадлежащим Министерству здравоохранения, получил доступ к базе данных RENAPER в тот момент, когда фотографии были опубликованы в Twitter.

«Сеть RENAPER никогда не подвергалась взломам или утечкам», — отмечают представители правительства.

По их словам, власти начали расследование для того, чтобы найти преступников. Информация, находящаяся в руках преступников, включает в себя полные имена, адреса, даты рождения, пол, дату выдачи, фотографию паспорта и другое.

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