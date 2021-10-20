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Безумные детские площадки из пузырчатой пленки появились в Японии
Видео

Япония славится новыми технологиями и прогрессивными взглядами. Теперь ее жители могут стать свидетелями уникального явления — детской площадки из пузырчатой пленки. Фишка проекта состоит в том, что детям разрешено ломать и рвать любое игровое оборудование. Создатели полагают, что это отличная экологичная инициатива.

«Оборудование детской площадки изготовлено из пузырчатой основы — «пути пути» по-японски. Это очень интересный материал. Люди используют его дома, чтобы обернуть и защитить вещи. Не важно взрослый ты или ребенок: с пупырчатой пленкой все играют одинаково, лопая основу. Для этого проекта мы выбрали именно ее. Мы хотели задействовать материал в больших количествах, чтобы игра была более увлекательной» — рассказала куратор игрового парка Рина Огури.

Какой должна быть идеальная детская площадка? Большинство родителей ответят — максимально безопасной. Именно этого правила и придерживались японцы. Жители страны всегда стараются уделить изготовлению надежного оборудования особое внимание.

Идея разработчиков в том, чтобы у детей была возможность проявить свой потенциал. Никто не должен диктовать правила поведения в игровой зоне. Любые действия только в их руках: могут рвать целлофановые кубики, бегать, прыгать или качаться на качелях.

Площадка открылась в игровом музее города Татикава. Она предназначена для детей от 12 лет. Необыкновенные аттракционы и различные активности забавляют не только ребятишек, но и родителей, которые могут интересно провести свободное время. Пространство планируют расширять, поэтому окончательное строительство намечено на май 2022 года.

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дети япония экология площадка
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