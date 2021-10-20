Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят уроки 20-летней кампании в Афганистане

Брюссель, 20 октября. Главы оборонных ведомств стран НАТО обсудят результаты 20-летней военной кампании в Афганистане, которая завершилась возвращением к власти движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в ходе встречи будет проведен тщательный анализ всей военной кампании в Афганистане. Столтенберг подчеркнул, что необходима честная и открытая оценка не только вывода войск, но и общих достижений, что позволит Альянсу выучить уроки Афганистана.

Встреча министров обороны стран-членов НАТО будет проходить с 21 по 22 октября в Брюсселе. Главной темой переговоров станет вывод войск США и стран Альянса из Афганистана.

Напомним, летом 2021 года талибы начали в Афганистане масштабную наступательную операцию на фоне вывода из республики войск США и НАТО. Боевикам удалось в кратчайшие сроки захватить страну, после чего они объявили об окончании войны в Афганистане, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.