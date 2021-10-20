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Покровский пряник и муромский калач участвуют в конкурсе «Вкусы России»
Общество
Покровский пряник и муромский калач участвуют в конкурсе «Вкусы России»
pixabay.com  / 

Владимир, 20 октября. Гастрономические бренды Владимирской области участвуют в конкурсе Минсельхоза РФ «Вкусы России». Среди них «Покровский пряник», «Муромский калач», «Варенье из суздальского огурца», «Суздальский цикорий», «Суздальская медовуха», «Суздальский лимонад», «Владимирский перепел», «Суздальские чипсы из Ополья», «Суздальский огурец». Голосование за понравившийся продукт пройдет на сайте вкусыроссии.рф с 20 октября по 7 ноября, сообщают «Владимирские ведомости».

«Участие наших региональных брендов в конкурсе «Вкусы России» — это уникальная возможность для популяризации гастрономического и туристического потенциала Владимирской области. Кроме того, конкурс — это площадка для знакомства с продукцией, которая производится в других территориях страны. Знакомство с регионом через гастрономический потенциал, через вкусы — это одно из самых ярких направлений в развитии туризма», — уверен врио первого замгубернатора Александр Ремига.

В прошлом году в народном голосовании конкурса приняло участие более миллиона россиян. Тогда победителями в номинации «Нас выбирают» стали бурятские буузы, сыры из Подмосковья и дагестанская баранина.

Крым же представил семь региональных брендов на конкурсе. Это «Ялтинский лук», «Караимский пирожок», «Крымское масло из виноградных косточек», «Крымское вино», «Черноморские устрицы», «Крымская оливка» и «Крымский персик».

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