Брюссель, 20 октября. Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2021 год осужденному блогеру Алексею Навальному, сообщили представители Европейской народной партии.

Согласно полученной информации, во время заседания Европейского парламента это решение еще не озвучивали.

«Российский оппозиционер Алексей Навальный — лауреат премии Сахарова за 2021 год», — написали в Twitter.

Премия правозащитника Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли особый вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин объяснил заключение Навального. По словам российского лидера, блогер сидит в исправительном учреждении в связи с совершением уголовных преступлений, а не из-за политической деятельности.