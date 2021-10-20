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Сексолог Миллер: «Совместный просмотр порно может негативно сказаться на отношениях»
Общество
Сексолог Миллер: «Совместный просмотр порно может негативно сказаться на отношениях»
unsplash.com  /  Artem Labunsky

Бельгийские ученые в ходе исследования с участием 761 гетеросексуальной пары пришли к выводу, что партнеры, которые вместе смотрят порно, чаще удовлетворены отношениями и сексуальной жизнью.

В беседе с корреспондентом ФАН сексолог, психолог Александра Миллер объяснила, почему у данного исследования нет ничего общего с реальной жизнью.

«Я говорю, скорее, о вреде порно, чем о его пользе, поскольку с реальностью оно зачастую не имеет ничего общего. Людям показывают то, что быстрее бы привело к сексуальной разрядке. Порой это могут быть извращенные фантазии садомазохистского характера: причинение боли, унижение и так далее», — прокомментировала сексолог.

pixabay.com / ValeriyaBoltneva

Александра Миллер добавила, что есть люди, которые компенсируют то, чего им не хватает в обычной жизни, в постели, что порой может не понравиться партнеру. Но бывают случаи и полной сексуальной совместимости.

«Что касается частого совместного просмотра порно — здесь, видимо, люди сошлись, скажем так, по интересам. За счет своих зеркальных нейронов в головном мозге они находятся в постоянном возбуждении от увиденного, начинают преобладать в крови практически на одном уровне определенные гормоны, они сразу реализуют свои фантазии в реальность, что является лучшим вариантом, нежели каждый смотрел бы порно по отдельности», — объяснила собеседница ФАН.

По мнению Миллер, здесь есть и подводные камни: в порно показаны другие люди, поэтому получается, что вашего партнера возбуждаете не вы, а актеры по ту сторону экрана.

«Оттуда же и появляется желание попробовать [секс] втроем. Один партнер будет этого яростно хотеть, а другой — подыгрывать, но сгорать от ревности и страдать. Поэтому не рекомендую очень увлекаться этим кино. Гораздо лучше разнообразить секс своими силами, а способов существует масса», — резюмировала Александра Миллер.

Ранее психологи из бизнес-школы Колумбийского университета в США заявили, что крепкие отношения в паре могут быть построены лишь при условии чувства общей реальности. Оно основывается на прожитых вместе событиях.

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любовь отношения сексолог
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