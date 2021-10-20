Следователи назвали «бардак и разгильдяйство» причиной пожара на USS Bonhomme Richard

Сан-Диего, 20 октября. Следственная комиссия ВМС США представила отчет об обстоятельствах и причинах пожара, который в июле 2020 уничтожил десантный корабль Bonhomme Richard.

В отчете сообщается, что причиной пожара стали многочисленные нарушения и неэффективные действия со стороны экипажа, командиров корабля и высшего командования флота.

«Хотя пожар начался в результате поджога, судно было потеряно из-за неспособности потушить пожар. Неоднократные сбои со стороны недостаточно подготовленного экипажа привели к неэффективному реагированию на пожар», — говорится в документе, который составил более 400 страниц.

В отчете перечислены три десятка офицеров и матросов, чьи ошибки либо непосредственно привели к гибели корабля, либо способствовали этому. В выводах подробно описывались широко распространенные ошибки, которые были допущены в обучении, координации, готовности к пожару, обслуживании оборудования, а также общем неэффективном командовании и управлении.

Navy probe reveals failures that fueled arson fire and destroyed USS Bonhomme Richardhttps://t.co/tp2K3quuQq — BeeLady???? (@miamivandynyu) October 20, 2021

В нем содержатся обвинения против командиров корабля в плохом надзоре и указывается, что основная система пожаротушения не использовалась, потому что она не была обслужена, а экипаж не знал, как ею пользоваться.

«Ни один из опрошенных членов экипажа не рассматривал это действие или не имел конкретных знаний о местоположении кнопки или ее функции», — говорится в документе.

Отчет описывает царивший на судне беспорядке, зафиксированы факты многочисленных нарушений хранения горючих материалов. Отчеты о техническом обслуживании систем пожаротушения были сфальсифицированы, а 87 % пожарных станций на борту имели проблемы с оборудованием или не были проверены.

Американский десантный корабль Bonhomme Richard тушат уже вторые сутки. Причины ЧП до сих пор не установлены.



Среди пострадавших уже — 59 человек: 36 моряков и 23 гражданских. В основном у них либо тепловой удар, либо отравление дымом pic.twitter.com/aC7fBthG97 — Телеканал 360° (@360tv) July 14, 2020

Следователи установили, что члены экипажа в течение 10 минут после обнаружения возгорания не поднимали тревогу, что привело к отсутствию должной реакции в первые решающие минуты.

Всего в преступной халатности и бездействии, которые повлекли тяжкие последствия, обвиняются 36 человек, девять из которых — гражданские подрядчики. Среди прочих в докладе фигурируют имена вице-адмирала Ричарда Брауна — бывшего командующего надводными силами Тихоокеанского флота, контр-адмирала Скотта Брауна — офицера по техническому обслуживанию Тихоокеанского флота, контр-адмирала Уильяма Грина — офицера по техническому обслуживанию флота командования военно-морских сил США, Марка Несвиадоми — командующего военно-морской базой Сан-Диего и других высших чинов флота.

Не обошли следователи и высший офицерский состав корабля. Они были обвинены в неэффективном обеспечении готовности и состояния корабля.

«Потеря американского корабля Bonhomme Richard была полностью предотвратимой катастрофой», — заявил после изучения отчета член Палаты представителей США, председатель подкомитета по готовности вооруженных сил Джон Гараменди.

Global Look Press / MC3 Joe Bishop / Keystone Press Agency

Пожар на универсальном десантном корабле класса Wasp начался 12 июля 2020 года и был потушен лишь пять дней спустя. В результате пожара пострадали 63 человека. Судну был нанесен значительный ущерб и руководство флота было вынуждено списать боевую единицу стоимостью 1 млрд долларов.

????????Командование ВМС США приняло решение, ввиду экономической нецелесообразности восстановления, списать сгоревший в Сан-Диего универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) и отправить его на слом.@serious_war pic.twitter.com/1DIPMPb4DV — Серьезная Война (@serious_war) December 1, 2020

Возгорание, которое, как считают следователи, стало результатом поджога, началось во время нахождения корабля в доках базы ВМС в Сан-Диего, где Bonhomme Richard проходил модернизацию. СМИ отмечают, что этот УДК был одним из немногих американских кораблей, приспособленных для взлета истребителей пятого поколения F-35. Потеря УДК класса Wasp стала крупнейшей потерей американского флота в мирное время.