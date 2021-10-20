Королевский эксперт Майерс не исключил, что Меган Маркл и принц Гарри покрестят дочь в США

Лондон, 20 октября. Внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут провести обряд крещения маленькой дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор в Калифорнии, а не в Великобритании. К такому выводу пришел королевский эксперт Рассел Майерс.

Специалист по королевской семье поделился имеющейся у него информацией о крещении малышки в эфире подкаста Pod Save The Queen. По словам Майерса, источники, близкие к герцогу и герцогине Сассекским, говорят, что они еще не определились с местом церковного обряда. Однако эксперт сомневается, что эти сведения стоит принимать за чистую монету.

Королевский эксперт не исключил, что принц Гарри и его супруга проведут церемонию тайком в США. Специалист по семье монархов убежден, что родители малышки не намерены делиться деталями крещения с публикой.

«Я просто думаю, что они, вероятно, опубликуют объявление о том, что это уже произошло. И это будет все, что вы об этом узнаете», — отметил Майерс.

Эксперту любопытно, появятся ли в Сети фотографии с церемонии, если она пройдет в Калифорнии. Кроме того, Майерсу интересно, назовут ли герцог и герцогиня Сассекские имена крестных родителей девочки, ведь в случае с сыном они решили оставить эту информацию в секрете.

Ранее королевские эксперты обнаружили ряд несостыковок в биографии Меган Маркл. Предполагается, что она могла слукавить в скандальном интервью Опре Уинфри.