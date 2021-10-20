Саакашвили попал в Грузию 28 сентября в грузовике с молочной продукцией

Тбилиси, 20 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на родину из Украины 28 сентября, сообщили представители грузинской прокуратуры.

По информации правоохранителей, политик прятался в грузовике с молочной продукцией.

В прокуратуре добавили, что грузинская сторона обратилась к компетентным органам Украины с просьбой оказать правовую поддержку в деле Саакашвили о незаконном пересечении границы.

Как стало известно ранее, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Затем его поместили в тюрьму города Рустави. Там политик объявил голодовку. После этого адвокат арестованного заявил об ухудшении самочувствия Саакашвили.