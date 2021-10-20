Политолог Валяев: «Курс на зеленую экономику подвел Европу к энергетическому кризису»

Курс на зеленую экономику подтолкнул к отказу ряда стран от угля и атомной энергии, зеленые лоббируют резкое сокращение потребления нефти, а к 2050 году в Европе хотят отказаться и от газа. Эти тенденции подвели не только Европу, но и Китай к энергетическому кризису, который выражается к нехватке энергоносителей. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.
Россия готова к увеличению
Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа, но только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.
В обмен на увеличение поставок Россия хочет получить одобрение Германии и Европейского союза на начало использования трубопровода.
«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — передает издание слова заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
Он отметил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа.
Пандемия пошла по другому сценарию
Как отметил Евгений Валяев, обычно стагнация в мировой экономике обваливает спрос на энергоносители, но пандемия коронавируса пошла немного по иному сценарию, когда во всем мире выросла нагрузка на энергосети. Это произошло из-за выросшей активности домохозяйств, так как люди купили в свои дома еще больше электроприборов. Курс на зеленую экономику подтолкнул к отказу ряда стран от угля и атомной энергии, зеленые лоббируют резкое сокращение потребления нефти, а к 2050 году в Европе хотят отказаться и от газа. Эти тенденции подвели не только Европу, но и Китай к энергетическому кризису, который выражается к нехватке энергоносителей. Нервозная обстановка началась еще в теплое время года, а к зиме многие страны хотят подойти без энергодефицита, хотя это может оказаться очень сложной задачей.
«В Европе нет такой острой ситуации, которая сложилась в Китае, где нехватка электроэнергии затронула 44% промышленности страны, где начались массовые отключения электричества и призывы к строгой экономии, что в итоге приведет к падению годового роста ВВП. Китай запрашивает увеличение поставок энергоносителей: скупает свободный на рынке сжиженный газ и увеличивает поставки угля. Европа не призывает экономить, но зимний период у многих вызывает волнение, тем более на фоне прогнозов о низких температурах», — пояснил Евгений Валяев.
По его словам, хранилища газа многих стран ЕС, в том числе ФРГ, недостаточно заполнены. Европейцы ждали разрешения вопроса с «Северным потоком — 2», не хотели переплачивать раньше времени. Ждали, что с запуском нового потока цены на газ скорректируются в лучшую для них сторону. Когда стало ясно, что сертификация «СП-2» затянется до весны, то многие страны начали спешить и заключать с «Газпромом» новые соглашения о поставках, чтобы заполнить свои хранилища. Другие страны, которые не спешат с такими действиями, не без оснований опасаются, что им может не достаться забронированных на Европу объемов газа для покрытия дефицита.
Сырой проект
«Возобновляемые источники энергии — крайне сырой проект, который лоббируется «зелеными» как однозначное будущее. Если даже с этим не спорить, то под вопрос точно нужно ставить те короткие сроки, в которые хотят уложиться европейцы, отказавшись от старой энергетики. Запрос сегодня идет не только на увеличение поставок российского газа, но и российского угля. То есть на фоне разговоров о новой зеленой энергии Европа наращивает покупку угля — самого старого и грязного из энергоносителей», — добавил Евгений Валяев.
Он обратил внимание, что обвинения в адрес России и «Газпрома» о якобы искусственном создании дефицита газа на европейском рынке — это пустые политические обвинения тех же «зеленых», которые хотят сохранить хорошую мину при плохой игре, пытаясь перевести стрелки и найти виноватого. Это понимают европейские чиновники, которые не единожды заявили, что Газпром выполняет все контракты в полном объеме.
«Аналогичная ситуация у европейцев по сжиженному газу: они отказались от долгосрочных контрактов, поэтому трейдеры активнее торгуют с тем же Китаем. Европейцы слишком переоценили новую энергетику и подвели себя к искусственно созданному кризису, из которого еще можно выйти без существенных потерь. Для этого нужно отказаться от политизации «Северного потока — 2» и скорее завершить его сертификацию, а также снять ограничения на использование газопровода OPAL. «Газпром» увеличил поставки до максимума в рамках действующих контрактов: европейцы забирают сегодня в том числе и все дополнительные объемы, прописанные в соглашениях», — рассказал Евгений Валяев.
Можно ли сказать, что Москва использует сложившуюся ситуацию, чтобы поскорее сертифицировать «СП-2»? Отвечая на этот вопрос, эксперт обратил внимание, что этот кризис спровоцировали сами европейцы, теперь ход за ними. Что для них важнее — политизация «СП-2» или собственная энергетическая безопасность? Те страны Европы, которые уже поспешили подписать новые соглашения с «Газпромом», дали второй вариант ответа.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.