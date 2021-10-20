Политолог Валяев: «Курс на зеленую экономику подвел Европу к энергетическому кризису»

Курс на зеленую экономику подтолкнул к отказу ряда стран от угля и атомной энергии, зеленые лоббируют резкое сокращение потребления нефти, а к 2050 году в Европе хотят отказаться и от газа. Эти тенденции подвели не только Европу, но и Китай к энергетическому кризису, который выражается к нехватке энергоносителей. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Россия готова к увеличению

Россия дала понять Европе, что готова увеличить поставки газа, но только при условии одобрения европейским регулятором запуска трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник, близкий к компании «Газпром» и Кремлю.

В обмен на увеличение поставок Россия хочет получить одобрение Германии и Европейского союза на начало использования трубопровода.

«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — передает издание слова заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставкам газа.

Пандемия пошла по другому сценарию

Как отметил Евгений Валяев, обычно стагнация в мировой экономике обваливает спрос на энергоносители, но пандемия коронавируса пошла немного по иному сценарию, когда во всем мире выросла нагрузка на энергосети. Это произошло из-за выросшей активности домохозяйств, так как люди купили в свои дома еще больше электроприборов. Курс на зеленую экономику подтолкнул к отказу ряда стран от угля и атомной энергии, зеленые лоббируют резкое сокращение потребления нефти, а к 2050 году в Европе хотят отказаться и от газа. Эти тенденции подвели не только Европу, но и Китай к энергетическому кризису, который выражается к нехватке энергоносителей. Нервозная обстановка началась еще в теплое время года, а к зиме многие страны хотят подойти без энергодефицита, хотя это может оказаться очень сложной задачей.

«В Европе нет такой острой ситуации, которая сложилась в Китае, где нехватка электроэнергии затронула 44% промышленности страны, где начались массовые отключения электричества и призывы к строгой экономии, что в итоге приведет к падению годового роста ВВП. Китай запрашивает увеличение поставок энергоносителей: скупает свободный на рынке сжиженный газ и увеличивает поставки угля. Европа не призывает экономить, но зимний период у многих вызывает волнение, тем более на фоне прогнозов о низких температурах», — пояснил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

По его словам, хранилища газа многих стран ЕС, в том числе ФРГ, недостаточно заполнены. Европейцы ждали разрешения вопроса с «Северным потоком — 2», не хотели переплачивать раньше времени. Ждали, что с запуском нового потока цены на газ скорректируются в лучшую для них сторону. Когда стало ясно, что сертификация «СП-2» затянется до весны, то многие страны начали спешить и заключать с «Газпромом» новые соглашения о поставках, чтобы заполнить свои хранилища. Другие страны, которые не спешат с такими действиями, не без оснований опасаются, что им может не достаться забронированных на Европу объемов газа для покрытия дефицита.

Сырой проект

«Возобновляемые источники энергии — крайне сырой проект, который лоббируется «зелеными» как однозначное будущее. Если даже с этим не спорить, то под вопрос точно нужно ставить те короткие сроки, в которые хотят уложиться европейцы, отказавшись от старой энергетики. Запрос сегодня идет не только на увеличение поставок российского газа, но и российского угля. То есть на фоне разговоров о новой зеленой энергии Европа наращивает покупку угля — самого старого и грязного из энергоносителей», — добавил Евгений Валяев.

Он обратил внимание, что обвинения в адрес России и «Газпрома» о якобы искусственном создании дефицита газа на европейском рынке — это пустые политические обвинения тех же «зеленых», которые хотят сохранить хорошую мину при плохой игре, пытаясь перевести стрелки и найти виноватого. Это понимают европейские чиновники, которые не единожды заявили, что Газпром выполняет все контракты в полном объеме.

«Аналогичная ситуация у европейцев по сжиженному газу: они отказались от долгосрочных контрактов, поэтому трейдеры активнее торгуют с тем же Китаем. Европейцы слишком переоценили новую энергетику и подвели себя к искусственно созданному кризису, из которого еще можно выйти без существенных потерь. Для этого нужно отказаться от политизации «Северного потока — 2» и скорее завершить его сертификацию, а также снять ограничения на использование газопровода OPAL. «Газпром» увеличил поставки до максимума в рамках действующих контрактов: европейцы забирают сегодня в том числе и все дополнительные объемы, прописанные в соглашениях», — рассказал Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей /

Можно ли сказать, что Москва использует сложившуюся ситуацию, чтобы поскорее сертифицировать «СП-2»? Отвечая на этот вопрос, эксперт обратил внимание, что этот кризис спровоцировали сами европейцы, теперь ход за ними. Что для них важнее — политизация «СП-2» или собственная энергетическая безопасность? Те страны Европы, которые уже поспешили подписать новые соглашения с «Газпромом», дали второй вариант ответа.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.