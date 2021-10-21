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Продюсер Иосиф Пригожин: «Пандемия научит общество больше ценить жизнь»
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин: «Пандемия научит общество больше ценить жизнь»
Prt Scr youtube.com  /  ГОСТИ online

Многие люди из-за пандемии не научились ценить жизнь, а стали лишь более озлобленными. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Евгений Пригожин.

Собеседник рассказал, что именно, по его мнению, сделало ситуацию с коронавирусом более тяжелой.

«Я думал, что пандемия научит все общество больше ценить жизнь. Я точно начал так делать. Люди же стали более озлобленными, озверевшими. Мне кажется, это главное, что угрожает нашему миру сегодня. Я спрашиваю у детей: «Что спасет этот мир и позволит вернуть уважение друг к другу?» Дети мне отвечают: «Война спасет мир», — сообщил продюсер.

Иосиф Пригожин также поделился, что сильнее всего вызывает у него беспокойство в современном мире.

«Огромное количество обнаглевших, зажравшихся людей вокруг. Я говорю не о малоимущих, а в целом о цивилизации. Сегодня много богатых, сытых людей с огромными возможностями. Однако вызывает вопросы то, как они распоряжаются своими ресурсами. Я такого никогда не видел. Дикари какие-то в метро избивают людей, бросают на дорогах погибших в автомобильных авариях. Я не говорю о ком-то конкретном, а в общем. Цивилизации необходимы изменения», —пояснил собеседник ФАН.

pixabay.com /

В завершение он добавил, что вечная проблема отцов и детей сегодня тоже стоит весьма остро.

«Мы — то поколение, для которого авторитет — принципиально важная вещь: мнение старшего, уважение к нему. На смену приходит поколение, которое вообще субординацию не чувствует. Это страшно», — подытожил муж певицы Валерии.

Ранее Иосиф Пригожин в беседе с ФАН узнал о том, что актер Сергей Безруков был госпитализирован с COVID-19. Продюсер пожелал артисту скорейшей поправки и перенести болезнь в легкой форме.

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иосиф пригожин пандемия
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