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Вице-премьер РФ Борисов: качество продукции для нужд российской армии значительно выросло
Армия
Вице-премьер РФ Борисов: качество продукции для нужд российской армии значительно выросло
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 20 октября. Качественный уровень продукции, поставляемой в ВС РФ, за последние три года удалось существенно увеличить, заявил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

Это позволило сократить количество рекламаций, отметили сотрудники аппарата вице-премьера после выступления Борисова на правительственном часе в верхней палате российского парламента. Во время своей речи вице-премьер отметил устойчивое положение России на мировом рынке торговли оружием и боевой техникой.

«Объем российского экспорта продукции военного назначения также ежегодно остается на стабильном уровне, 15 миллиардов долларов», — подчеркнул Борисов.

Он отметил, что санкционное давление США не смогло поколебать позиций России как экспортера продукции военного назначения.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российское военное ведомство окажет помощь медицинским учреждениям страны с поставками кислорода. О подготовке ВС РФ и белорусской армии к масштабным совместным учениям «Щит Союза» информировал RT.

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