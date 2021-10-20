19FortyFive: «Калибр-К» превратит новый российский корабль в арктического «мастера на все руки»

Вашингтон, 20 октября. Российский патрульный корабль «Иван Папанин», предназначенный для использования в Арктике, станет «мастером на все руки» благодаря ракетному вооружению, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Арктический регион со временем все больше превращается в потенциальное поле боя, ввиду чего Россия стремится как можно лучше вооружить свои корабли, отметил американский военный эксперт Майкл Пек в статье для издания 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он обратил внимание на патрульное судно «Иван Папанин», предназначенное для Арктики, которое способно нести на борту крылатые ракеты «Калибр-К» в специальных морских контейнерах.

Ракеты на вооружении «Ивана Папанина» вызвали шумиху в мировом сообществе, отметил журналист. Он сослался на информацию представителей компании «Югрефтрансфлот», которые подтвердили, что корабль может быть оснащен мобильными пусковыми установками, находящимися в морских грузовых контейнерах. В общей сложности на борту могут быть размещены три подобных контейнера с «Калибрами».

Контейнеры с ракетами при необходимости с легкостью могут быть выгружены на берег при помощи обычного корабельного крана и развернуты в береговую ракетную батарею, обратил внимание Пек. При этом командный пункт будет располагаться в четвертом контейнере. Сам «Иван Папанин» может использоваться в качестве буксира, ледокола и транспортного грузового судна, однако крылатые ракеты «Калибр» делают из него полноценный боевой корабль, представляющий серьезную угрозу для любого неприятеля, констатировал автор публикации. В итоге Россия превратит образец в «мастера на все руки», который станет универсальным защитником арктических территорий, подчеркнул аналитик.

admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

«Вооруженный ракетами "Калибр" и 76,2-миллиметровой пушкой, "Иван Папанин" будет обладать изрядной огневой мощью, являясь вооруженным транспортом. Насколько хорошо такой "корабль-мастер на все руки" сможет выполнять каждую отдельную миссию, еще предстоит выяснить», — резюмировал Пек.

Ранее журналисты из Дании заявили, что «Иван Папанин» является настоящим «арктическим кулаком» России. Они обратили внимание на продолжающуюся модернизацию российского военного флота, на фоне которого датские моряки, патрулирующие арктические воды на кораблях 30-летней давности, выглядят не так солидно.

Кроме того, обозреватели RT рассказали, как Россия активно модернизирует и развивает свою инфраструктуру в Арктике. Они напомнили о строительстве пяти новых мощных ледоколов, которые до 2033 года должны встать в строй.