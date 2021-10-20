Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 16:37
16:36
Армия
Столтенберг сообщил о планах НАТО изучить потенциал гиперзвуковых ракет ВС РФ
16:35
Весь мир
Следователи назвали «бардак и разгильдяйство» причиной пожара на USS Bonhomme Richard
16:32
Общество
Нерабочие дни в России: что известно, на сколько вводятся, компенсации бизнесу
16:32
Общество
Психологи будут бороться с эмоциональным выгоранием врачей и фельдшеров Саранска
16:30
Армия
Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят уроки 20-летней кампании в Афганистане
16:30
Весь мир
Очевидец теракта в Дамаске рассказал подробности инцидента
16:27
Экономика
Аналитик Хвойницкий оценил идею нефтяников использовать месторождения для майнинга криптовалют
16:24
Политика
Навальному присудили премию Андрея Сахарова «За свободу мысли»
16:24
Общество
Рестораторы Калининграда предлагают гостям задания из сериала «Игра в кальмара»
16:21
Происшествия
Правительство РФ одобрило законопроект о пожизненном сроке педофилам-рецидивистам
Все новости

19FortyFive: «Калибр-К» превратит новый российский корабль в арктического «мастера на все руки»

  /   Обновлено: 20 октября 2021 16:08
Армия
19FortyFive: «Калибр-К» превратит новый российский корабль в арктического «мастера на все руки»
piqsels.com

Вашингтон, 20 октября. Российский патрульный корабль «Иван Папанин», предназначенный для использования в Арктике, станет «мастером на все руки» благодаря ракетному вооружению, заявили аналитики из Соединенных Штатов.

Арктический регион со временем все больше превращается в потенциальное поле боя, ввиду чего Россия стремится как можно лучше вооружить свои корабли, отметил американский военный эксперт Майкл Пек в статье для издания 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он обратил внимание на патрульное судно «Иван Папанин», предназначенное для Арктики, которое способно нести на борту крылатые ракеты «Калибр-К» в специальных морских контейнерах.

Ракеты на вооружении «Ивана Папанина» вызвали шумиху в мировом сообществе, отметил журналист. Он сослался на информацию представителей компании «Югрефтрансфлот», которые подтвердили, что корабль может быть оснащен мобильными пусковыми установками, находящимися в морских грузовых контейнерах. В общей сложности на борту могут быть размещены три подобных контейнера с «Калибрами».

Контейнеры с ракетами при необходимости с легкостью могут быть выгружены на берег при помощи обычного корабельного крана и развернуты в береговую ракетную батарею, обратил внимание Пек. При этом командный пункт будет располагаться в четвертом контейнере. Сам «Иван Папанин» может использоваться в качестве буксира, ледокола и транспортного грузового судна, однако крылатые ракеты «Калибр» делают из него полноценный боевой корабль, представляющий серьезную угрозу для любого неприятеля, констатировал автор публикации. В итоге Россия превратит образец в «мастера на все руки», который станет универсальным защитником арктических территорий, подчеркнул аналитик.

admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

«Вооруженный ракетами "Калибр" и 76,2-миллиметровой пушкой, "Иван Папанин" будет обладать изрядной огневой мощью, являясь вооруженным транспортом. Насколько хорошо такой "корабль-мастер на все руки" сможет выполнять каждую отдельную миссию, еще предстоит выяснить», — резюмировал Пек.

Ранее журналисты из Дании заявили, что «Иван Папанин» является настоящим «арктическим кулаком» России. Они обратили внимание на продолжающуюся модернизацию российского военного флота, на фоне которого датские моряки, патрулирующие арктические воды на кораблях 30-летней давности, выглядят не так солидно.

Кроме того, обозреватели RT рассказали, как Россия активно модернизирует и развивает свою инфраструктуру в Арктике. Они напомнили о строительстве пяти новых мощных ледоколов, которые до 2033 года должны встать в строй.

Вернуться назад

Все новости / Армия / 19FortyFive: «Калибр-К» превратит новый российский корабль в арктического «мастера на все руки»
россия арктика корабль иван папанин пек 19FortyFive калибр-к
Комментировать