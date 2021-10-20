Донбасс сегодня: ВСУ бьют по объектам связи и домам, ЛНР предотвратила артудар по поселку

Донбасс, 20 октября. Украинская армия точечными ударами повредила объекты связи и жилые дома в ЛНР. Луганчане предотвратили артиллерийский удар ВСУ по республике. «Горные штурмовики» украинской армии недовольны планами командования. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Украины нанесли четыре удара по территории Донецкой Народной Республики с применением 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Под обстрелами были населенные пункты Спартак, Веселое и Пантелеймоновка. Результатом обстрела стало повреждение газопровода в одном из населенных пунктов.

В Луганской Народной Республике сообщают о двух обстрелах в минувшие сутки. Огонь велся по Славяносербску противотанковыми управляемыми ракетами и по селу Знаменка с применением 120-мм минометов. В результате обстрелов ВСУ в Славяносербске повреждена гражданская вышка связи местного оператора, а в Знаменке — несколько жилых домов. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Народная милиция ЛНР предотвратила артудар ВСУ по республике

Минометный взвод из состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ был замечен защитниками ЛНР накануне при выдвижении на временные огневые позиции в районе села Катериновка. Одновременно с этим киевские силовики подняли в воздух беспилотный летательный аппарат Autel EVO для корректировки артиллерийского огня.

Благодаря слаженным действиям подразделений Народной милиции ЛНР беспилотник был уничтожен при пересечении линии боевого соприкосновения. В свою очередь луганчане зафиксировали возвращение минометного взвода на исходные позиции. Таким образом защитники республики предотвратили артиллерийский удар по поселку Молодежное, сообщили корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве ЛНР.

Новостное агентство «Харьков». /

Киев начинает новый виток информационный войны

Представители украинских средств массовой информации в сопровождении офицеров восточной оперативно-тактической группировки ВСУ и служащих подразделений информационно-психологических операций прибыли в район Авдеевки, сообщают в Народной милиции ДНР. В указанном районе дислоцированы подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, которые должны обеспечить пропагандистам качественную картинку для съемки постановочных видео.

Целью данных мероприятий в Донецке называют попытку Киева в очередной раз сфальсифицировать факты обстрелов якобы со стороны ДНР, а также отработать темники по дискредитации защитников Донбасса в глазах украинской аудитории. По информации Народной милиции ДНР, украинские журналисты проводят беседы с местным жителями и предлагают им материальное вознаграждение с целью озвучивания последними нужной информации на камеры.

«Горные штурмовики» ВСУ недовольны планами командования

Военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ недовольны планами командования перенести сроки ротации соединения из зоны ООС, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Бригада должна была в скором времени отправиться в пункт постоянной дислокации, но в связи с критическим некомплектом других частей и соединений, задействованных в зоне силовой операции, «горные штурмовики» остаются на позициях.

Более того, командование операции намерено оставить военнослужащих 10-й бригады численностью до батальона и после убытия соединения из зоны ООС. Порядка 400 военнослужащих планируют раскидать на доукомплектование 56-й и 57-й отдельных мотопехотных бригад. Это особенно бьет по самолюбию «горных штурмовиков», которые привыкли считать себя элитой Вооруженных сил Украины и не испытывают особых стремлений нести службу в пехотных подразделениях.