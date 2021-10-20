Бывший тренер «Зенита» назвал лимит проблемой для петербургского клуба

Санкт-Петербург, 20 октября. Экс-тренер «Зенита» Дик Адвокат признался, что считает лимит на легионеров проблемой для сине-бело-голубых.

Дик Адвокат поделился мнением о лимите на иностранных футболистов в РПЛ в ходе встречи с тренерами академии «Зенита», которая прошла 20 октября в Петербурге. Слова нидерландского тренера приводит издание «Чемпионат».

«Для таких больших клубов, как «Зенит», это большая проблема. Клуб хочет получить лучших игроков, но не может это сделать из-за ограничений. Но в то же время я понимаю маленькие клубы. А еще тех, кто говорит о развитии молодых игроков. Это тоже важно», — подчеркнул Адвокат.

Нидерландский специалист возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством петербургский клуб становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее Сергей Семак поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Ювентусом». Встреча третьего тура Лиги чемпионов пройдет на петербургской «Газпром Арене».