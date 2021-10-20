Экономисты рассказали, как нерабочие дни в ноябре повлияют на рубль

От серьезного роста рубль сдерживает тяжелая обстановка с коронавирусом в России. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты отметили, что нефть завершила вчерашний день укреплением. С отметки 84 она смогла подняться до уровня 85,3 доллара, но сегодня в ходе утренних торгов начала снижаться и сейчас торгуется на отметке 84,40. Негативом для рынка нефти стала коррекция на целевом рынке в Китае. Там снизились цены на уголь. Это произошло после того, как китайские власти заявили, что они начинают вводить меры по борьбе с энергокризисом и высокими ценами.

«Вчера вышли данные от американского института нефти — запасы по итогам недели увеличились на 3,3 млн баррелей, что оказалось выше прогноза. Это сгладилось тем, что запасы бензина снизились на 3,5 млн баррелей. Пока остаются опасения энергокризиса — сохраняются высокие цены на газ и на уголь. Сейчас нефть удерживается на высоких отметках. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 80 до 86,5 доллара за баррель», — сказали эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Золото, по словам экономистов, по итогам вчерашней торговли смогло немного укрепиться — с уровня 1762 долл. подняться до отметки 1780. Здесь поддержку ему оказали различные данные по Америке, например, данные по объему строительства новых домов.

«Небольшое падение доллара также поддержало цены на золото. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время ФРС объявит о сворачивании действующих стимулирующих программ, а в следующем году начнет поднимать процентную ставку. Пока актуальной отметкой остается 1760–1830 долл. за унцию», — пояснили аналитики.

Что касается рубля, то вчерашний день он провел достаточно хорошо. Рубль укрепился примерно с уровня 71,40 до отметки 70. Сегодня валюта немного потеряла позиции и вернулась к отметке 71 рубль за доллар.

«Рубль пока продолжает получать поддержку от высоких цен на нефть и газ. Некоторая слабость доллара также способствует постепенному укреплению российской валюты. Ожидается, что ЦБ России вновь поднимет процентную ставку. От более серьезного роста рубль сдерживает очень тяжелая обстановка с коронавирусом в России. Правительство приняло решение первую неделю ноября сделать выходной. Это может стать нагрузкой на отечественный бизнес, что окажет влияние и на рубль. Пока благодаря сырью отечественная валюта чувствует себя неплохо. Актуальным остается диапазон от 70,5 до 73,5 рубля за доллар», — рассказали экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что волгоградские медики с 1 ноября будут получать по 200 рублей за каждого привитого пациента. Документ об установлении стимулирующих выплат за повышенную нагрузку медицинским работникам, участвующим в вакцинации, подписал врио губернатора региона Евгений Харичкин. Средства на дополнительную финансовую поддержку медицинских работников будут выделены из резервного фонда Правительства России на условиях софинансирования из областного бюджета.