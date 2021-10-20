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Владимир Путин потребовал предоставить план по сдерживанию продовольственных цен

  /   Обновлено: 20 октября 2021 16:07
Экономика
Владимир Путин потребовал предоставить план по сдерживанию продовольственных цен
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и представить план регулирования цен. Глава государства объявил, что необходимо предоставить защиту отечественным сельхозпроизводителям. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер обеспокоился проблемой роста цен на продукты. По его мнению, повышение стоимости продуктов необходимо остановить.

«Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и сдерживания цен на продукты», — сказал политик.

Он подчеркнул, что страна должна уметь удовлетворить внутренний спрос, Путин назвал это залогом безопасности государства.

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путин продовольствие регулирование цен продовольственные цены
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