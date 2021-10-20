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Ливийский депутат: Саммит по поддержке стабильности призван обеспечить перенос выборов
Весь мир
Ливийский депутат: Саммит по поддержке стабильности призван обеспечить перенос выборов
flickr.com  /  @BRQ Network

Бенгази, 20 октября. Депутат Палаты представителей Саид Амгиб призвал граждан с предостережением отнестись к проведению в Триполи конференции по поддержке стабильности Ливии. Об этом политик написал на странице в Facebook.

Мероприятие, инициированное главой МИД переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлой Мангуш, запланировано на 21 октября. По словам парламентария, оно не поспособствует продвижению политического процесса. На данный момент необходимо сосредоточиться на подготовке к плебисциту.

«Мы должны остерегаться конференции по подрыву стабильности Ливии, которую созвала Мангуш! Потому что государства стабилизируются путем проведения выборов, а не конференций для стран, которые заинтересованы в продолжении пребывания у власти правительства Дабибы», — заявил Амгиб.

Депутат добавил, что не все участники предстоящего саммита стремятся помочь североафриканскому государству. Ряд иностранных делегатов, собранных в Триполи, намерен усугубить состояние региона.

Саад Амгиб опасается, что на конференции премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба сможет забрать некоторые полномочия у Совместного военного комитета «5+5», включая роспуск вооруженных формирований. Это, по его словам, станет катастрофой, которая поставит под угрозу проведение выборов и сохранит турецкое присутствие.

Парламентарий считает, что цель мероприятия — перенос плебисцита. Организаторы намерены при поддержке некоторых стран «продлить жизнь правительства Дабибы», что является «началом пути в пропасть».

Иностранные делегации начали прибывать в Триполи накануне. Главное управление по охране дипломатических представительств МВД развернуло на улицах столицы силы для обеспечения безопасности во время проведения саммита.

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ливия
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