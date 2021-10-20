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Экс-полицейский Суслов: пистолет Лебедева превосходит старый ПМ по всем параметрам
Армия
Экс-полицейский Суслов: пистолет Лебедева превосходит старый ПМ по всем параметрам
Global Look Press  /  Kalashnikov Media

Москва, 20 октября. Компактный пистолет Лебедева превосходит все существующие аналоги по ряду характеристик. Об этом заявил председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы, полицейский в отставке Игорь Суслов.

Ранее стало известно, что МВД России приняло на вооружение пистолет Лебедева, который должен заменить устаревший пистолет Макарова (ПМ), передает Общественная Служба Новостей.

Суслов отметил, что ПМ является устаревшим пистолетом, который следует относить к категории «карманного оружия». В свою очередь пистолет Лебедева превосходит ПМ и другие подобные образцы по всем параметрам. Однако дальнейшая судьба нового пистолета будет зависеть от массовости производства.

«На самом деле судьба пистолета Лебедева напрямую зависит от того, насколько массово его будут производить», — пояснил эксперт.

Пистолет Лебедева разработан группой компаний «Калашников». Обойма оружия состоит из 14 патронов. Пистолет идеально подходит для скрытого ношения, передает RT.

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