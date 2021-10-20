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Похудевшего после развода с Ивлеевой Элджея заметили в компании «маргинальных» тусовщиков из Москвы
Шоу-бизнес
Похудевшего после развода с Ивлеевой Элджея заметили в компании «маргинальных» тусовщиков из Москвы
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Москва, 20 октября. Известный рэпер Элджей пустился во все тяжкие после развода с блогером Настей Ивлеевой. Музыканта стали замечать в компании людей, пристрастившихся к запрещенных веществам, и девушек легкого поведения.

Пока Ивлеева запускает один бизнес-проект за другим, Элджей проводит время в сомнительных компаниях. Кроме того, как стало известно Telegram-каналу, у него появились друзья из маргинальной тусовки Москвы, в которой часто мелькают запрещенные вещества и девушки с низкой социальной ответственностью. Рэпер также изменился внешне. Исполнитель похудел на шесть килограммов.

Фанаты, посещавшие концерты Элджея, высказали свои жалобы касательно проведения выступления. Говорят, что певец подолгу не выходит на сцену, заставляя ждать свои слушателей, а потом устраивает странные танцы или сидит в углу с бутылкой воды.

В конце августа Элджей и Настя Ивлеева объявили о расставании. До этого на протяжении нескольких месяцев ходили слухи об их разрыве, но знаменитости опровергали эту информацию. Что стало истинной причиной развода, звезды не сообщают. Супруги прожили в официальных отношениях два года.

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развод элджей ивлеева
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