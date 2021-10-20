Экономист Голубев: добывающая отрасль выиграла от пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 20 октября. Сектор добывающей промышленности существенно выиграл от условий, которые возникли в экономике из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе брифинга в медиацентре «Патриот» рассказал кандидат экономических наук Артем Голубев.

Период коронавирусных ограничений вызвал дестабилизацию мировой экономики, однако некоторым отраслям сложившиеся обстоятельства оказались выгодны. По мнению Голубева, сектору добычи энергоресурсов была обеспечена благоприятная конъюнктура. Индустрия пережила «накачку денежными средствами», после чего стоимость ее активов заметно выросла.

Однако даже такие обстоятельства не привели к существенному повышению доходов. Голубев отмечает, что добывающие компании должны платить государству налоги. Эти деньги передавали в бюджет и использовали для поддержки бизнеса, для которого пандемия стала серьезным ударом. В том числе, прибыли от добычи уходили на компенсации малому бизнесу.

Брифинг «Готовы ли бизнес и население к новому локдауну и каковы будут его последствия» прошел на площадке Медиагруппы «Патриот». В ходе мероприятия обсуждались вопросы влияния COVID-19 на национальную экономику.