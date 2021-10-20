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Сервис Apple Music опубликовал карту России с Крымом
Общество
Сервис Apple Music опубликовал карту России с Крымом
wikipedia.org  /  Apple Inc /Общественное достояние

Москва, 20 октября. Приложение Apple Music for Artists представило новый вариант карты России. На ней появился Крым, воссоединившийся с РФ в 2014 году в ходе легитимного референдума.

Сервис Apple Music позволяет артистам и правообладателям мониторить прослушивание треков на карте, на которую нанесены границы стран. На изменения в приложении обратили внимание администраторы страницы Culture Ukraine в Instagram.

Они заметили, что на отредактированной карте России в Apple Music for Artists видны контуры Крымского полуострова. При этом с карты Украины в приложении эта территория исчезла.

«Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?» — цитирует «Ридус» администратора украинского аккаунта.

Prt Scr Apple Music For Artists /

Подписчики страницы выразили возмущение такими изменениями. Некоторые украинские пользователи даже заявили, что теперь перейдут с Apple Music на другой стриминговый музыкальный сервис.

Ранее публицист Константин Кеворкян объяснил в беседе с ФАН, почему не стоит обращать внимания на слова украинских политических деятелей о Крыме. Эксперт назвал все разговоры Киева о возвращении полуострова нежизнеспособными.

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крым карта apple music
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