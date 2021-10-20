Аппарат СНБО Украины предложил заменить термин «Великая Отечественная война»

Киев, 20 октября. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война». Соответствующая информация появилась в новом словаре названий и терминов.

Аппарат СНБО разработал специальный словарь на фоне воссоединения Крыма с Россией и ситуации в Донбассе. В нем содержатся термины, рекомендуемые к использованию в СМИ и дипломатической сфере.

Великая Отечественная война упоминается в графе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти». СНБО Украины предлагает использовать вместо этого термина другие варианты: «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».

Как стало известно ранее, ФСБ рассекретила имена украинских палачей времен Великой Отечественной войны. Каратели убили 170 человек в Знаменском районе Орловской области.