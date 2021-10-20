Пользователи Instagram предложили Гогену Солнцеву жениться на звезде «Пацанок»

Москва, 20 октября. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев показал фотографию со звездой шоу «Пацанки» Юлией Мишко. Теплые высказывания блогера о девушке спровоцировали бурные дискуссии в комментариях. Некоторые подписчики предложили артисту жениться на Мишко.

Блогер позирует вместе с участницей телепроекта «Пацанки», обнимая ее. В Сети поползли слухи, что Мишко может стать новой супругой артиста, который совсем недавно развелся с женой Екатериной Терешкович. Догадки пользователей укрепились за счет приятных слов Солнцева о девушке.

«Узнаете знаменитую актрису из сериала «Мужланка»? Юлька — обладатель исключительного чувства юмора, потрясающий человек! Полюбил ее с первого взгляда!» — написал блогер на странице в Instagram.

В комментариях под фото интернет-пользователи оставили несколько десятков комментариев. Некоторые подписчики предложили Солнцеву жениться на Мишко, назвав ее отличным выбором, пишет Teleprogramma.pro.

Гоген Солнцев сообщил, что он вместе с невестой уже подали документы в ЗАГС. Церемония бракосочетания намечена на 29 октября. Празднование состоится в баре на Сретенке.