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Эксперт Владимиров объяснил, почему Лондон считает Россию «угрозой» для королевства
Политика
Эксперт Владимиров объяснил, почему Лондон считает Россию «угрозой» для королевства
Федеральное агентство новостей  / 

Заявления Лондона о том, что Россия является «критической угрозой» — очередной виток напряжения. Об этом в ФАН заявил член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

«Критическая угроза»

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает, что Россия является «критической угрозой» для королевства.

«Когда я только начинал военную службу, мы жили в условиях биполярного мира. Затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — заявил Картер.

«Не более чем популизм»

Как отметил Герман Владимиров, сейчас происходит новый виток напряжения отношений России и Запада, который его и инициировал. Однако эксперт заметил, что ни к чему в итоге эта конфронтация за последние несколько лет не приводила.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Военному блоку НАТО и коллективному Западу пора смириться с тем, что Россия уже давно не та, какая она была в 90-х годах и начале нулевых. В том числе и благодаря их стараниям. Россия сегодня — это сильнейшее государство, с которым надо считаться. Заявления и угрозы в адрес России со стороны коллективного Запада ни к чему не приведут», — пояснил Герман Владимиров.

Он уверен, что попытки конфронтации негативно влияют и на сам Запад. Россия — абсолютно миролюбивое государство, которое никогда не вело захватнических войн.

«Мы всегда вели только оборонительные войны, всегда способствовали в борьбе с терроризмом и принуждению к миру. Все заявления американских, британских военных — это не более чем популизм», — заключил Герман Владимиров.

Мария Захарова ранее объяснила, что на самом деле угрожает демократии США. Недоверие граждан к власти ставит под сомнение сохранение всей политической системы.

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