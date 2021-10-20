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Египет и Судан начали совместные военные учения «Стражи Юга»
Весь мир
Египет и Судан начали совместные военные учения «Стражи Юга»
facebook.com  /  الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

Каир, 20 октября. Египет и Судан начали совместные военные учения, получившие название «Стражи Юга». Об этом сообщается на сайте минобороны республики.

Мероприятие проходит на территории крупнейшей базы на Ближнем Востоке Мухаммеда Нагиба. Она расположена в районе Аль-Хаммам к западу от города Александрия.

«В совместных учениях участвуют подразделения пограничной охраны двух стран. Боевые маневры продлятся до 29 октября включительно», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

За последний год Вооруженные силы Египта и Судана провели по меньше мере четыре совместных тренировки. Среди них воздушные учения «Нильские орлы — 1» (ноябрь 2020 года), «Нильские орлы —2» (апрель), а также два мероприятия для сухопутных подразделений в Хартуме под названием «Стражи Нила» (в мае и июне).

Отработка боевых маневров силовыми структурами двух государств направлена на обмен опытом и укрепление военного сотрудничества. Также это позволяет координировать действия между странами для разрешения региональных проблем.

Российско-египетские учения «Защитники дружбы — 2021» накануне стартовали в Каире. В мероприятии участвуют подразделения ВДВ.

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