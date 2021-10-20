Президент России попросил проживающих с больными COVID-19 оставаться дома

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин во время совещания с Правительством РФ обратился к россиянам. Он призвал граждан оставаться дома, в случае выявления коронавируса нового типа у членов семьи.

В случае если в семье официально подтвержденный COVID-19, то даже здоровым членам семьи необходимо оформить больничный и остаться на самоизоляции в домашних условиях.

«Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам надо получить больничный и остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас говорят», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что это позволит не допустить дальнейшего распространения вируса. Оставшись дома, россияне не будут подвергать риску знакомых, друзей и коллег.

Ранее Владимир Путин официально объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В регионах с высокими данными по коронавирусу, разрешается вводить «каникулы» на неделю раньше.