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Путин призвал россиян вакцинироваться против коронавируса
Общество
Путин призвал россиян вакцинироваться против коронавируса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства об эпидемиологической ситуации в России призвал граждан сделать прививку от коронавируса.

По словам главы государства, даже его знакомые иногда заводили странные разговоры о вакцинации. Многие хотели подождать, пока прививку сделает другой человек.

«Странно. Ну вот просто я не понимаю», — прокомментировал Путин.

Он подчеркнул, что только вакцина может снизить риск заболевания и тяжелых последствий. В РФ нужно нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение вируса.

Ранее глава государства заявил, что в России не должна повториться ситуация, которая была в европейских странах. Там по-прежнему не хватает мест в больницах, пациентов держат в машинах скорой помощи на аппаратах ИВЛ.

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