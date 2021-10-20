Путин призвал россиян вакцинироваться против коронавируса

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства об эпидемиологической ситуации в России призвал граждан сделать прививку от коронавируса.

По словам главы государства, даже его знакомые иногда заводили странные разговоры о вакцинации. Многие хотели подождать, пока прививку сделает другой человек.

«Странно. Ну вот просто я не понимаю», — прокомментировал Путин.

Он подчеркнул, что только вакцина может снизить риск заболевания и тяжелых последствий. В РФ нужно нарастить темпы вакцинации, чтобы остановить распространение вируса.

Ранее глава государства заявил, что в России не должна повториться ситуация, которая была в европейских странах. Там по-прежнему не хватает мест в больницах, пациентов держат в машинах скорой помощи на аппаратах ИВЛ.