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Депутат Вассерман предположил, кому выгоден энергетический кризис в Германии
Общество
Депутат Вассерман предположил, кому выгоден энергетический кризис в Германии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал ФАН новость о том, что в Германии усомнились в правильности ухода от атомной энергетики. Он предположил, кто мог лоббировать отказ от этой отрасли и переход к возобновляемым источникам энергии.

«Я, как говорится, свечку не держал, но известно, что практически все зеленые движения в мире так или иначе организуются или спонсируются Соединенными Государствами Америки (Соединенными Штатами Америки. — Прим. ФАН). Для них главная экономическая угроза — Европейский союз в целом и Германия в частности», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также рассказал, почему Вашингтон может опасаться Брюсселя.

«Американцы, выводя свои производства в страны с дешевой рабочей силой, прежде всего в Китай, делали это на условиях очень серьезных лицензионных соглашений. По ним эти страны за право производить продукцию, разработанную в Америке, платят совершенно бешеные деньги. Самим США эта продукция достается практически даром. В таких условиях главная опасность для Вашингтона — если Китай переключится на работу с европейскими разработчиками», — пояснил собеседник ФАН.

pixabay.com / ramboldheiner

В завершение он добавил, что, по его мнению, нынешняя обстановка в Германии стала результатом продуманной тактики Белого дома.

«Искусственное ослабление энергетики Европы — тоже одна из мер, нацеленная на ослабление европейского производства. Когда падает производство, то ухудшаются и возможности разработки новых направлений. Следовательно, удар по европейской энергетике — избавление от опасности перехода азиатских производителей к работе с европейскими разработчиками», — объяснил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман прокомментировал новость о том, что в Норвегии два парка с ветряными турбинами оказались под угрозой сноса. По его словам, зеленая энергетика сама по себе очень разорительна.

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