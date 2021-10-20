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Мать Илона Маска стала одним из спикеров на бизнес-курсе Оксаны Самойловой

  /   Обновлено: 20 октября 2021 15:22
Шоу-бизнес
Мать Илона Маска стала одним из спикеров на бизнес-курсе Оксаны Самойловой
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Москва, 20 октября. Супруга рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова объявила имя первого спикера своего бизнес-курса. Знаменитость наняла мать знаменитого американского инженера и бизнесмена Илона Маска.

Самойлова поделилась новостью о своем проекте «Стратегия на миллион» в Instagram Stories. Бизнес-курс модели стартует с вебинара в блоке «Психология».

«Первый спикер Мэй Маск!!! Мама Илона Маска и просто мегаженщина», — сообщила подписчикам блогер.

Супруга Джигана призвала тех, кто приобрел ее курс, придумать, что бы они хотели узнать у матери бизнесмена. По словам Самойловой, Мэй Маск ответит на вопросы подписчиков.

Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Проект жены рэпера уже успел наделать много шума в Сети. Модель обвиняли в плагиате и слишком высоких ценах за участие. Из-за волны критики блогеру даже пришлось закрыть страницу в Instagram.

Несмотря на это, Самойлова говорит, что билеты на курс раскупили за один день. Самый дорогой пакет участника стоил 120 тысяч рублей.

По утверждению супруги Джигана, она вела переговоры о своем курсе с женой создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. Похоже, российская знаменитость хотела привлечь Рэнди Цукерберг в качестве спикера.

Помимо собственного бизнес-курса Самойлова зарабатывает на рекламе в Instagram. Это приносит ей больше дохода, чем другим звездам, ведущим аналогичную деятельность.

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маск самойлова джиган
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