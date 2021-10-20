Путин согласовал введение нерабочих дней в некоторых регионах с 23 октября

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом нового типа. Он согласовал введение нерабочих дней на неделю раньше.

Президент России отметил, что главы регионов обладают всеми полномочиями для введения нерабочих дней. Он согласовал дату начала «ковидных каникул» с 23 октября во время совещания с Правительством России.

Во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова озвучила статистику по заболеваемости и предложила ввести в стране новые ограничения с 30 октября по 7 ноября. После окончания выходных регионы будут постепенно возобновлять деятельность отраслей. Кроме того, Голикова призвала всех россиян воздержаться от поездок внутри страны и не нарушать масочный режим.