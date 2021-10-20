Центробанк установил курсы доллара и евро на 21 октября

Москва, 20 октября. Доллар подорожал на 8,81 копейки — до 71,0555 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на четверг, 21 октября.

Курс евро по сравнению с показателем на среду упал на 6,79 копейки — до 82,6162 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 1,79 копейки, составив 76,2578 рубля.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров предположил, что до конца октября рубль может остаться на достигнутых уровнях. Факторами его поддержки выступают высокие сырьевые котировки и высокий спрос на рисковые активы.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что эксперты ведомства ожидают средний курс по итогам текущего года на уровне 73,6 рубля за доллар. В 2022-м он будет немного превышать 72 рубля, цитирует министра INFOX.