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Дело об обвинении матери в убийстве сына в Мурманской области направлено в суд
Происшествия
Дело об обвинении матери в убийстве сына в Мурманской области направлено в суд
Невские Новости  /  Кристина Мурашова


Мурманск, 20 октября. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства молодого человека матерью в поселке Ревда Мурманской области. Оно направлено в суд. Как стало известно ФАН, подозреваемая обвиняется в том, что зарезала сына 11 июня этого года во время знакомства с его девушкой. Женщина сама позвонила в полицию и сообщила об убийстве.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемой к совершенному деянию. Обвиняемая признана вменяемой и способной осознавать фактический характер и общественную опасность совершенного преступления», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Женщина не сразу призналась в совершении преступления, но позже добровольно выдала орудие убийства.

«Родительница убитого 22-летнего молодого человека не проживала с ним постоянно, — рассказал ФАН источник. — Потерпевший жил в одной квартире с отцом. Женщина лишь изредка приезжала навестить свою семью. За два дня до убийства она решила проведать мужа и сына».

Как отметил источник ФАН, молодой человек встречался с 21-летней девушкой, на которой хотел жениться. В этот день он планировал познакомить возлюбленную с матерью.

«Сын решил, что как раз настал хороший момент познакомить мать со своей избранницей. Он привел ее в квартиру и представил. Потом он сообщил, что они будут жить в этом месте. Подозреваемая ответила отказом, однако сын настаивал на своем. Неожиданно 43-летняя женщина схватила нож и ударила им в грудь близкого человека на глазах его девушки», — дополнил источник.

Прибывшим на место чрезвычайного происшествия силовикам обвиняемая сказала, что сын пришел домой с ранением, однако девушка тут же заявила об увиденном. После этого женщина сразу призналась в совершении преступления.

Сейчас подозреваемая находится под арестом. Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, в Ленинградской области пенсионер убил и расчленил свою супругу. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он сбросил останки женщины в реку.

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убийство мурманская область
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