Путин заявил о надежности российской вакцины против коронавируса

Москва, 20 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что вакцина против COVID-19 реально снимает риски заболевания и тяжелых осложнений.

Российский лидер принял участие в совещании правительства, в ходе которого обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране. Выслушав доклады членов кабинета министров, Путин заявил о необходимости повышать темпы вакцинации среди населения.

«У нас надежная и эффективная вакцина», — сказал глава государства.

Президент поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «ковидных каникулах». Он официально утвердил дни с 23 октября по 7 нерабочими с сохранением заработной платы. Путин также призвал руководство субъектов РФ не приукрашивать статистику по заболеваемости коронавирусом и давать объективные данные.