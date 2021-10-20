Корреспондент ФАН побывала в «красной зоне» по COVID-19 на Украине

Херсонская область первой на Украине получила статус «красной» по COVID-19. На ее территории начали действовать жесткие противоэпидемические правила. Корреспондент ФАН поехала туда, чтобы посмотреть, как живет украинская глубинка и как в ней соблюдают карантин.

Херсонская область — самая что ни на есть украинская глубинка. Некогда один из самых успешных регионов сегодня переживает глубокий упадок. В бывшем городе корабелов, выпускавшем десятки судов в год, теперь не работает ни одно предприятие. На улицах города полно попрошаек и нищих, а молодые херсонцы мечтают об одном — получив образование, поскорее уехать жить в Киев, Европу или вообще — куда глаза глядят. Весь этот ужас происходит на фоне потрясающей южной природы и субтропического климата, ведь от Херсона всего 80 километров до Крыма.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Первые две волны COVID-19, по сути, обошли Херсонскую область стороной — повезло. Зато нынешняя, третья, волна, похоже, захлестнула ее с головой. Как заявил накануне в своем видеообращении врио заместителя мэра Роман Головня, в Херсоне ковидные больницы почти на 100% заполнены коронавирусными пациентами. Новых зараженных везут в областные клиники, но они тоже близки к заполнению. По словам Головни, за длинные выходные 14-18 октября заразились около 1,5 тысячи херсонцев, 41 человек умер. Эти цифры подтверждают правильность решения о введении в городе «красной зоны», сообщил чиновник.

«Сегодня у нас критическая ситуация с госпитализацией и с койко-местами. Городские больницы, которые работают с больными COVID-19, заполнены фактически на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие областные больницы — в город Олешки, Краснобаевку и Белозерку, — сказал Головня — Врачи стараются максимально быстро выписывать из больниц выздоравливающих, но число свободных мест все равно исчисляется единицами».

Это вызывает регулярные скандалы в местных больницах. Родственники херсонцев с тяжелыми формами коронавируса стараются любыми способами запихнуть их в стационар, но измочаленные авралом врачи стоят насмерть.

«При этом пока все местные больницы обеспечены кислородом, хотя ситуация с ним ухудшается. Власти делают все возможное, чтобы не образовался дефицит. Мы сделали запросы на кислород в Киев и Днепр», — заверил Головня.

«Пандемия непривитых»

Происходящее в эти дни на Украине называют «пандемией непривитых». 97% людей в больницах — это те, кто не прошел вакцинацию.

«Любимая фраза наших пациентов: «Когда выпишусь, обязательно вакцинируюсь». Но выписаться удается не всем», — говорят украинские врачи.

При этом процесс вакцинации в стране идет очень медленно, ведь большинство украинцев относятся к нему скептически. По данным МОЗ Украины, частичную вакцинацию прошли 19% населения, полную — около 15% (6,4 миллиона человек).

Это несмотря на то, что на Украине вполне достаточно вакцин. Их запасы составляют 14 миллион доз, по стране работают тысячи прививочных пунктов и мобильных бригад. Согласно августовским соцопросам, 56% украинцев не намерены делать прививку. Только 23% из них считают вакцинацию эффективным средством защиты от коронавируса. Большинство жителей до сих пор уверены, что от COVID-19 можно защититься, если хорошо мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Именно на этих людей эффективнее всего подействовал в Херсоне режим «красной зоны» — с 15 октября посетителей без вакцинации здесь перестали пускать в ТРЦ, кафе и магазины, а многие работодатели потребовали в ультимативной форме от персонала сделать прививку.

Как следствие — в пункты вакцинации, где еще неделю назад было почти пусто, тут же выстроились огромные очереди. Всего в 300-тысячном Херсоне таких пунктов три — два из них находятся на территории местных больниц, еще один — в главном городском молле «Фабрика». Приехав туда, корреспондент ФАН свободно прошла внутрь ТРЦ мимо скучающего охранника. Зато при попытке попасть в любой из магазинов, расположенных в молле, у меня тут же спрашивали сертификат о вакцинации или QR-код в телефоне. Тем, у кого не было ни того, ни другого, давали от ворот поворот.

Код у меня, разумеется, был — российский, полученный через портал «Госуслуги» после двух прививок «Спутник V». Его я охотно показывала его охранникам магазинов и персоналу на входе. Несмотря на то, что на Украине «Спутник V» официально не признан (так как не признан ВОЗ), в Херсоне мне его вполне хватало. Впрочем, ходить по местным бутикам у меня не было ни времени, ни желания.

Придя в пункт вакцинации в холле «Фабрики», я насчитала в очереди не менее 50 человек, ожидавших прививки. Из разговоров в очереди и собственных коротких бесед с ними я быстро выяснила, что подавляющее большинство пришло сюда ставить прививку вовсе не добровольно. Кого-то грозили выгнать с работы из-за отсутствия вакцинации, кто-то страдал от невозможности вести привычный образ жизни.

Кстати, согласно требованиям «красной зоны», в местном общественном транспорте должна соблюдаться строгая дистанция между пассажирами, а ношение масок обязательно. На деле при входе в маршрутки и троллейбусы водители напоминали о масках, но при этом спокойно пускали в салоны всех желающих — вне зависимости от того, в масках они или без. При этом многие маршрутки колесили по городу с окнами, плотно закрытыми занавесками, маскируя переполненные салоны.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Как выяснил ФАН, походив по городу, в большинстве непродовольственных магазинов, кафе и ресторанчиков в Херсоне при входе требуют показать либо электронное приложение «Дия» с сертификатом вакцинации, либо справку об этом на бумаге. При его отсутствии, извиняются и отказывают в обслуживании. Впрочем, в ювелирном магазине на площади Свободы никаких справок у посетителей не просили. Продавцы даже не обращали внимания — в маске потенциальный покупатель или нет.

«Что хотите приобрести? Золотое украшение или с камешками что-то?» — услужливо обратился ко мне продавец в ювелирке, не обратив внимания на отсутствие маски.

Центральный продовольственный рынок Херсона продолжает работать в прежнем режиме: продавцы не обращают внимания на безмасочников. Единственное изменение — перед прилавками в молочных и мясных рядах были натянуты «защитные» полиэтиленовые козырьки. А в крупном магазине бытовой техники на центральной площади охранник на входе, улыбаясь, предложил мне показать сертификат вакцинации.

Здесь я пошла на эксперимент:

«У меня нет справки, я только собираюсь вакцинироваться. Но мне очень нужно купить обогреватель».

«Ну, тогда покажите мне просто экран вашего телефона, я для видимости посмотрю в него. И пропущу — типа у вас есть справка», — сообщил охранник.

Показала свой телефон, охранник с важным видом глянул в пустой экран и кивнул — мол, все в порядке — есть сертификат. По словам продавцов на местном рынке, этот «ковидный спектакль» работает во многих торговых точках Херсона. Их охрана проинструктирована и не хочет наносить ущерб своим хозяевам.

Знакомый продавец на Центральном рынке объяснил — ковидные запреты на деле работают лишь в точках, не имеющих хорошей «крыши».

«Те, у кого «крыша» — копы или прокуроры, работают как и до этого — никаких «красных зон» для них нет. Если же в магазин нагрянет эпидпроверка, то у продавцов есть номер телефона, по которому нужно позвонить: «крыша» дает гарантию, что штрафа не будет», — рассказал он.

Как убедился ФАН, мелкие торговые вещевые точки и питейные заведения класса «разливуха» в спальных районах Херсона никакие карантинные запреты не соблюдают.

Кафе и ресторанчики работают в смешанном режиме. Одна их часть пока пускает внутрь, как и положено в «красной зоне», только с сертификатами, другая — всех желающих.

«Мы будем смотреть по ситуации. Если мы увидим, что проверок нет, а наши конкуренты не соблюдают нормы «красной зоны», то и мы снимем ограничения», — сообщил ФАН один из владельцев кафе на улице адмирала Ушакова.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Тихая катастрофа

В последние несколько дней Украина преодолела рубеж в 16 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Ежедневно в больницы попадают несколько тысяч пациентов с COVID-19, а умирают — несколько сотен. 19 октября от ковида умерли 538 человек — это новый максимум ежедневной смертности в стране.

Врачи предупреждают, что пик третьей волны еще далеко не пройден, самое тяжелое — впереди. По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, темпы распространения коронавируса на Украине очень высоки. Лишь за последнюю неделю заболели 105 тысяч человек — на 11% больше, чем неделей ранее. За семь дней COVID-19 стал причиной смерти 2,3 тысячи украинцев.

Тем не менее накануне глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявил:

«Кабмин пока не намерен вводить общенациональный карантин».

Эксперты дали этому простое объяснение. Как заявил на брифинге в Киеве врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии Сергей Кравченко, поскольку власти Украины изначально избрали неверную тактику борьбы с коронавирусом, то теперь она в части преодоления эпидемии превратилась в африканскую страну.

«Весной 2020-го жесткий карантин власти вообще ввели с перепугу, а все последующие — исходя из политической целесообразности. Поэтому прогнозировать дату введения нового локдауна на Украине — неблагодарное дело. Власти используют этот инструмент, исходя из своих политических нужд, а не эпидемиологических показателей, — сообщил Кравченко. — С точки зрения эпидемиологии, жесткий карантин эффективен. Но Украина как государство сейчас просто не может позволить себе локдаун, ведь его введение нанесет непоправимый экономический ущерб. Увы, полный локдаун могут себе позволить только богатые и экономически развитые страны. И это единственная причина, по которой его до сих пор не ввели на Украине. Да, антиковидные мероприятия в стране с каждым днем усиливаются. Но МОЗ Украины почему-то не дает разъяснений, какими именно критериями он руководствуется. На мой взгляд, причина ясна — никаких жестких критериев у власти просто нет, все делается в ручном режиме».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В целом ситуация с коронавирусом на Украине медленно, но неуклонно ухудшается, страну затягивает в эпидемическую яму. С 18 октября к «красным зонам» причислены Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области. В них должны закрыть все магазины, кроме продуктовых, аптек и автозаправок. Не будут работать торговые центры, кафе, кинотеатры, прекращены концерты и другие массовые мероприятия. Однако если режим «красной зоны» будет соблюдаться в этих регионах так же, как в Херсоне, это вряд ли поможет остановить эпидемию.