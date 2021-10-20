Путин: Минобороны РФ поможет российским больницам с поставками кислорода

Москва, 20 октября. Министерство обороны России поможет российским больницам с поставками кислорода на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

По его словам, военные обеспечат кислородом гражданские медицинские организации. Кроме того, Путин поддержал предложение о введении нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии с сохранением зарплаты. При этом главы регионов могут ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.