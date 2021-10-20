Путин: зарплаты россиян в условиях нерабочих дней должны быть сохранены

Москва, 20 октября. Граждан России ждет еще одна нерабочая неделя. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этот период работникам сохранят полагающуюся заработную плату.

Распространение коронавирусной инфекции заставляет российское правительство объявить еще один период нерабочих дней.

«С учетом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал глава государства.

Вице-премьер Голикова ранее предложила более оперативно ввести нерабочие дни в регионах с наибольшей зкаболеваемостью.